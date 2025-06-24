¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£´ÑµÒ¤Î½÷À­¤Î¤È¤¢¤ëËÜ²»¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¥Þ¥Ä¥³¤È¶¦±é¤·¤¿Â¼¾å¿®¸Þ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤È´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤ò½ÐÂê¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤²¦ÍÍ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤È¤Æ¤âÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼