「うちは妻も夜更かしタイプ。何もただすものがないので、何もない時は延々と夜型になっていくんです」【もっと読む】星野源が新作アルバム宣伝ポスターで“炎上”騒ぎ…「孤独はなくならない」発言で心配な新垣結衣との夫婦関係10日深夜、シンガーソングライターで俳優の星野源（44）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」で、妻の女優、新垣結衣（37）との暮らしぶりについて語り、注目を集