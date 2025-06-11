女性の性的エンパワーメントをうたい、「オーガズミック・メディテーション（OM）」を広めていたウェルネス系スタートアップの幹部2名が、従業員に対する心理的虐待、監視、洗脳、脅迫を通じて強制労働をさせていたとして、6月10日（月）、有罪判決を受けた。【写真】「性奴隷」にされた自己啓発団体の女性メンバーたちサンフランシスコ発の企業OneTasteの元CEOニコール・デイドーンと、元営業責任者レイチェル・チャーウィッツは