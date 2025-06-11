人事、採用、マネジメントをはじめ、人間関係の困りごとを解決する連載第9回は、「仕事ができる人」の特徴を解き明かす。優秀な人とはどんな人か、「仕事ができる」状態になるにはどういう能力を磨けばいいのか。実は、シューティング・ゲームが得意な人こそピンとくる能力があるかもしれないことなどを解説する。（人材研究所ディレクター安藤 健、構成／ライター奥田由意）全方位に「優秀」な人はいない使えない人に転落する