オランダ保健評議会は今月5日、スポーツにおける繰り返しの頭部への衝撃が、認知症やその他の神経変性疾患のリスクを大幅に高めるとして、サッカーや格闘技など頭部接触が多いスポーツの競技ルールの変更や軽量ボールの導入を推奨した。同国メディア『DE SPELD』は6日の特集で『ヘディングをより安全にするための5つの対策』をまとめた。対策1スチール製ヘアバンドヘアバンドの中に薄い金属製のプレートを埋め込めば頭部への衝撃