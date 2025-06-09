2025Ç¯5·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¡¦°åÎÅÉôÌç¤ÎÂè4°Ì¤Ï¡½¡½¡£¢§Âè1°ÌÃæ¹âÇ¯¤Û¤ÉŽ¢²¿¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤«Ž£¤Ç·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¡ÄÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤ë¹âÎð¼Ô¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¢§Âè2°ÌŽ¢Ëí¸µ¤Ë¥¹¥Þ¥ÛŽ£¤ÏÀäÂÐNGŽ¤¹âµé¿²¶ñ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡ÄºÇ¿·¸¦µæ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿Ž¢¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤Ž£ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¢§Âè3°ÌÃÇ¼ÎÎ¥¤¬¹Ô¤­²á¤®¤ë¤ÈŽ¢¸ÉÆÈŽ£¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ÄÀº¿À²Ê°å¤¬Ž¢¤³¤³¿ôÇ¯µÞÁý¤·