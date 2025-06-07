1¸Ä¤Ç¤Þ¤ó¤×¤¯¡ª ¤¢¤Þ¡Á¤¯¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥·¥Ê¥â¥ó¥í¡¼¥ë¡×º£²ó¡¢¼Â¿©¤¹¤ë¤Î¤Ï¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ê°Ê²¼¥«¥ë¥Ç¥£¡Ë¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥·¥Ê¥â¥ó¥í¡¼¥ë¡×1¸Ä324±ß¡£¤ªÅ¹¤ÎÎäÅà¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡ÖCinnamon Roll¡×¤È¤¤¤¦¥í¥´¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤±¤É¡¢Æ©ÌÀ¤ÎÂÞ¤Ë¥³¥í¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£ ÂÞ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤Î¾å¤ËÆ©ÌÀ¤Î¥·¡¼¥È¤¬1Ëç¤«¤«