信頼を基盤とする夫婦関係において、浮気は深い傷を残す行為です。今回は、浮気をしない理想的な男性の特徴を提供します。【誠実さを持って自己反省できる】浮気をしない男性は、自己反省のできる誠実な性格をしています。問題行動を自覚し、それに対して誠実に向き合い、改善しようと努める姿勢が見られるはずです。【コミュニケーションを大切にする】夫婦間の小さな問題であっても、しっかりと話し合いを重視し、共通の解決策を