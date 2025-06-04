梅雨どきや夏場のメイクは、湿気や汗で気がつくとドロドロになりがち…。なるべく時間をかけず、ささっとお直しで清潔感を保ちたいものですよね。この時季のメイク崩れ対策について、自由が丘の美容サロン「Pur；Spa（ピュールスパ）」で長年、施術を行う美容家の木本早耶さんに伺いました。梅雨から夏にかけてメイクが崩れやすくなる理由一般的に、メイク崩れのおもな原因は、汗と皮脂によるものです。梅雨の時期には、湿度が高い