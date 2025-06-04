事務所の別タレントにも飛び火永野芽郁（25）と田中圭（40）の不倫疑惑が『週刊文春』により２度にわたり報じられてから１ヵ月が経過した。第一報の不倫疑惑に加え、続報では田中との密着ツーショットや不倫関係を想起させるLINEのやり取りが報じられた。これにより当初は静観していたスポンサーたちも態度を一変。数多くのCMに出演していた永野だったが、出演CMが次々と公開取りやめになり、日曜劇場『キャスター』（TBS）以外、