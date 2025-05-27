6月11日（水）に発売される、CD-BOX『仮面ライダークウガ 25th Anniversary Ultimate Music BOX』の内容が発表された。＞＞＞CD-BOX6枚組のイメージカットをチェック！（写真6点）『仮面ライダークウガ』は2000年放送の特撮ヒーロー作品。平成仮面ライダーシリーズの第1作。今年で放送25周年を迎えた。仮面ライダークウガに変身する五代雄介と、謎の殺人ゲーム「ゲゲル」を実行するグロンギ族との戦いを描く。そんな平成仮面ライダ