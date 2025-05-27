ジブリの立体造型物展】 開催期間：5月27日～9月23日 営業時間：9時30分～20時（最終入場19時） 会場：天王洲・寺田倉庫 B&C HALL/E HALL 料金：大人 1,900円～ 中・高校生 1,600円～ 小学生 1,200円～ ※日時指定予約制 5月27日から9月23日まで天王洲・寺田倉庫 B&C HALL