2010Ç¯º¢¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Ãæ±û¾ðÊó¶É(CIA)¤¬Â¾¹ñ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤ÈÈëÌ©Î¢¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤È¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¸¦µæ¼Ô¤Î¥Á¡¼¥í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥ê»á¤¬Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CIA 2010 covert communication websites - Ciro Santilli (@cirosantilli) - OurBigBook.comhttps://ourbigbook.com/cirosantilli/cia-2010-covert-communication-websitesÃæ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤