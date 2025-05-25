米歌手ブリトニー・スピアーズ（43）が、滞在中のメキシコのリゾート地カボ・サン・ルーカスから米ロサンゼルスに戻るプライベートジェット機内でアルコールを飲みながら喫煙して米当局の警告を受けたと報じられた。オンラインメディアのTMZなど複数のメディアによると、スピアーズは飲酒しながらタバコを取り出して火をつけ、目撃した客室乗務員を驚かせたという。火を消すよう指示されたスピアーズはすぐにそれに従ったが、到着