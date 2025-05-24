ボーイング社幹部が米上院で証言するのに合わせ、墜落事故の犠牲者の写真を手に集まった遺族ら＝2019年10月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】2018年と19年に起きた米航空機大手ボーイング製737（MAXシリーズ）の墜落事故を巡り、米司法省は23日、刑事訴追を猶予することで同社と原則合意したと発表した。同社が罰金や遺族らへの基金などに対し計11億ドル（約1567億円）以上を支払うことが条件。米メディアが報じ