イスラエル軍の攻撃を受け、負傷者らが運び込まれるガザ北部ジャバリヤの病院＝19日（ゲッティ＝共同）【エルサレム、ニューヨーク共同】国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）は23日、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザへの攻撃を拡大したことで、15〜21日に新たに16万人以上が避難を強いられたと発表した。国連のグテレス事務総長は記者会見で、ガザの面積の8割が軍事区域や退避通告の対象で「立ち入り禁止」となり、住民