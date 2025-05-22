2025Ç¯7·î¤«¤éABC¡¢TOKYO MX¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¶¯¤¯¤Æ¥Ë¥å¡¼¥µ¡¼¥¬¡Ù¡£ÄÉ²Ã¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥­¥ã¥¹¥È¤¬¸ø³«¡£¤Þ¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¾ðÊó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ä¡ä¡ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¶¯¤¯¤Æ¥Ë¥å¡¼¥µ¡¼¥¬¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×100ËüÉôÆÍÇË¤Î¸¶ºî¡¦°¤ÉôÀµ¹Ô¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÉÛ»ÜÎ¶ÂÀ¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤È¡¢Æ±¤¸¤¯»°±º½ã¤¬ÉÁ¤¯Æ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎTV¥¢¥Ë¥á