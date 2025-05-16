５月１５日はＪリーグの日。１９９３年のこの日にＪリーグ開幕戦が開催されました。Ｊリーガーがつないだ夢は３３年目を迎えます。１９９３年５月１５日に初試合を行ったＪリーグ。サンフレッチェは翌１６日に広島県総合グランドでＪリーグ開幕戦を戦いました。あれから３３年。数多の名選手を輩出し、年間優勝３回。設立当初から活動するオリジナル・テンの一つとして、日本のトップリ&#1254