たくさんの収納グッズが揃う100均。「部屋を片付けなきゃ…」というときは、とりあえず100均へ行けば間違いない、と思っていませんか？便利で使い勝手のよい商品もたくさんありますが、中には地雷グッズも少なくありません。今回は、整理収納ドバイザーの私が「100均で買わない収納グッズ」を3つご紹介します。ブックエンドいろいろな種類を試したけれど、100均の「ブックエンド」はとにかく軽い！扱いやすい反面、本の重さに耐