中国でも人気の日本のテレビドラマ「孤独のグルメ（中国語：孤独的美食家）」が劇場版となって18日に中国に上陸すると報じられ、中国のネット上で反響を呼んでいる。今回の内容は、松重豊演じる井之頭五郎がある依頼を受けて3カ国を巡るグルメの旅に出る物語。中国で3月に解禁された映画ポスターには、無人島に取り残された五郎が困った表情で「腹が減ってきた」と言っているのを思わせる様子が写っていた。上映前の16日には松重豊