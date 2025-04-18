マーベル・スタジオの新作映『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』が7月25日に日米同時公開されることが決定。あわせて新予告と新ポスターが公開された。 参考：ビートルズへのオマージュも？『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』特報を解説 本作は、マーベルのヒーローたちの原点にして、その礎を築いたヒーローチームを描