コメの値段が上がり続けている。その原因はどこにあるのか。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「減反政策によって生産量が減り、コメ不足に陥っていることが根本的な原因だ。だが、江藤拓農林水産大臣は『減反は廃止されている』と堂々とウソをついている」という――。写真＝iStock.com／Yuki KONDO※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yuki KONDO■農水省は国民をバカにしている今回のコメ不足や備蓄米の