「あぁ…もったいない！」 全国各地にある放置車両…なぜ撤去出来ない？たびたび問題になる放置車両の問題。駐車場クルマが長期間放置されると、空車が少なくなり駐車できない、車体が汚れて景観を損ねるといった問題がたびたび発生します。撤去を求める声が当然寄せられますが、実は簡単に実行できない複雑な事情があります。いったいどのような実情なのでしょうか。ホコリで落書きされているトヨタ「アベンシス」の