¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤Î¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëè²ó¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤È¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¯¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ªÂç¤·¤¿¶â³Û¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤Á¤ê¤âÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÊÖ¤·¤Æ¡×¤È¤â¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢¤ª¶â¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤ËÈ¿·âÀ®¸ù¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Á´³ÛÊÖ¶â¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¡Ö¤¢¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤¬»ä¤«¤é¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Á³ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë