ÎÐ¤¬²ê¿á¤­¡¢·Ê¿§¤¬¿§Á¯¤ä¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¿¢Êª¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ÎÄêÈÖ¤È¤¤¤¨¤ÐÀÚ¤ê²Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢¶áÇ¯¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö»Þ¤â¤Î¡×¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£   ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2011Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÀ¸²ÖÁ´ÂÎ¤Î»º½Ð³Û¤¬4¡óÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢»Þ¤â¤Î¤Ï87¡ó¤âÁý²Ã¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¤ª²Ö¤¬¼«Âð¤ËÆÏ¤¯¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â¡¢»Þ¤â¤Î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í