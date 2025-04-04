ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¢¤é¤¤¤°¤Þ¥é¥¹¥«¥ë¡Ù¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¢¤é¤¤¤°¤Þ ¥«¥ë¥«¥ëÃÄ¡Ù¤ÎÂè°ìÏÃ¤ÏÌ¤´°À®ÈÇ¤ÇÊüÁ÷¡ª¡©»ëÄ°¼ÔÇú¾Ð¡õº¤ÏÇ¤ÎÂè°ìÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1977Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¢¤é¤¤¤°¤Þ¥é¥¹¥«¥ë¡Ù¡£¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¾¯Ç¯¤È¥é¥¹¥«¥ë¤¬°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿°ìÇ¯´Ö¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¡¢¥é¥¹¥«¥ë¤Î°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð¤¬¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¡¢ÊüÁ÷¤«¤é¤ª¤è¤½È¾À¤µª¤¿¤Ã¤¿º£¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Ê