サウナにはリラックス効果がありますが、適切に利用しなければ体に負担がかかってしまうこともあります。ジムのサウナで熱中症にかかり、多臓器不全を伴う重度の熱中症で病院に運び込まれた患者の症例が医学誌で報告されました。医師は、十分な水分補給をせずにサウナで長時間過ごすことは熱中症のリスクを高める可能性があると警告しています。Basking too long in a sauna without adequate hydration may risk heat stroke, doc