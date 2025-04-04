¸½ÃÏ4Æü¤ËÅ¨ÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀïÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï3Æü¡¢¼¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢±óÀ¬¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Î¥Í¡¼¥à¥¿¥°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¼Ú¤ê¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¾å²¼¤òÃå¤¿ÂçÃ«¡£±¦¼ê¤Ë¤Ï°ûÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë»æ¥³¥Ã¥×¡¢º¸¼ê¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Í¡¼¥à¥¿¥°¤Ë¤Ï¡ÖALEX TORRES¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£ÂçÃ«¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¸ø