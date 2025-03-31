Appleがヘルスケアアプリを改良し、睡眠、栄養、理学療法などさまざまな分野でユーザーの健康状態をモニターして適切な指導を行うAIサービスを導入する予定だと報じられました。Apple Health App Revamp, AI Doctor Coming in iOS 19; M5 iPad Pro, M5 MacBook Pro - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-03-30/apple-readies-biggest-push-into-health-yet-with-revamped-app-ai-doctor-service-m8vl97k2Ap