「8年前の約束覚えてるの私だけで鬱」――。小学校卒業時に埋めたタイムカプセルを掘り起こす約束をした2025年3月22日、待ち合わせ場所の校門前にクラスメイトが誰も姿を見せなかったというXの投稿が、SNSで大きな注目を集めている。投稿者は、都内の大学に通う学生（20）だ。「誰も来ないと分かったときは忘れ去られても無理はないなと思いました」と取材に振り返った。だが投稿後、クラスの約半数と連絡がつき、当時の担任とも連