今、大注目の軽自動車「ミライース」どんなモデル？ここにきて、ダイハツ「ミライース」を再評価する動きが出ている。ラリー参戦などモータースポーツで活躍したり、2025年1月に開催された「東京オートサロン2025」では「楽しい走り」を意識したコンセプトカー「ミライース GRスポーツ」を出展するなど、大注目されたためだと思う。2023年末の不祥事以来、久しぶりに行われたダイハツの試乗会にミライースが並んでおり、この