女優の広末涼子が、28日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『ザ・共通テン!』(毎週金曜21:00〜)に出演する。広末涼子ある共通点を持つ芸能人にスポットを当て、私生活に密着する同番組。今回、約2年ぶりの全国ネット出演となる広末は「私生活が謎な人たち」として、“24時間歌舞伎漬けの生活”をしているという歌舞伎役者の尾上右近、人気ピアニストのハラミちゃんとともに登場する。番組公式サイトでは「本当の広末涼子を今