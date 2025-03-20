Image: The Guardian イタリアの保守派新聞Il Foglioが、AI生成記事のみで新聞を作成しました。AI100%新聞はこれが世界初。実験的試みIl FoglioのAI新聞は4ページで、3月18日付けの火曜特別版にセットで配布されました。オンラインでも見ることができます。この新聞、記者（人間）が手を入れたのは、AIチャットbotに質問することとそれを読むことだけ。Il Foglioいわく、AIがニュース編集部