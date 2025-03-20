シリーズ完結編『TRIGUN STARGAZE』の放送が2026年と発表された。あわせてティザービジュアルが公開。佐藤雅子監督とヴァッシュ役の松岡禎丞のコメントも公開された。1995年〜2007年にわたり連載された内藤泰弘による人気ガンアクションコミック『トライガン』。砂漠の星・ノーマンズランドを舞台とした壮大で作りこまれた世界観と、主人公・ヴァッシュが紡ぎだす己の運命へと立ち向かう戦いと葛藤は、今なお世界中で愛されている