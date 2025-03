ユーザーがゲームを作成したり、他人の作成したゲームを遊んだりすることができるオンラインゲーミングプラットフォームの「Roblox」が、テキストプロンプトを用いて3Dオブジェクトを生成できるAIモデル「Cube 3D」をオープンソースで公開しました。Introducing Roblox Cube: Our Core Generative AI System for 3D and 4Dhttps://corp.roblox.com/newsroom/2025/03/introducing-roblox-cubeUnveiling the Future of Creation With