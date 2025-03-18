3月に入り暖かい日も増え、新たに春物が気になる季節になりました。節約民の味方ユニクロでは、新作の春物ボトムスが多数登場。そこで長年ユニクロに勤めている知り合いのR氏に、おすすめの新作ボトムスを聞いてみました。◆太すぎず細すぎないちょうど良さのストレートジーンズここ1〜2年、女性物のユニクロのジーンズはほぼスキニーかワイドしか見かけませんでしたが、この春は久しぶりに、細すぎず太すぎないレギュラーフィ