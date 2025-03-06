ガールズグループNewJeans（NJZ）のメンバーたちが、所属事務所ADORはすべての芸能活動を制限しようとしていると主張したなか、ADORが立場を明らかにした。【写真】NewJeans（NJZ）メンバーの入浴ショット3月6日、ADORは「ADORは『企画会社地位保全および広告契約締結など禁止の仮処分』が進行中の状態で、NewJeansが新曲リリース、大規模海外公演の予告など、活動を拡大したため、やむを得ず仮処分申請の趣旨を拡張した」と明らか