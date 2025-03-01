カプコンの人気ゲームシリーズ「モンスターハンター」の最新作「モンスターハンターワイルズ」が2月28日、全世界で発売された。待望の最新作発売にともない、多くの社会人たちが休みを取ってプレイに熱中する「モンハン休暇」が社会現象となっている。 【写真】「モンハン有給」推奨を知らせる張り紙こんな企業うらやましい！ 私情、さらには理由がゲームとなると仕事に穴をあ