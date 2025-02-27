実業家のホリエモンこと堀江貴文氏（52）が2月26日、自身のYouTubeチャンネルに《ヒカルくんの「財務省解体デモ」動画についてお話しします》と題した動画を投稿。財務省解体デモを痛烈に批判した。霞ヶ関の財務省前で盛んになっている財務省解体デモ。所得税が生じる年収「103万円の壁」を178万円まで引き上げるという国民民主党の主張が政府与党に受け入れられなかったことを発端に、SNS上などで批判の矛先が財務省に向かって発