ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¡Ö¾ÃÈñ¤ÎÄãÌÂ¡×¡£ºÇ¿·¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ç¤â¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÏÎÏ¶¯¤µ¤ò·ç¤­¡¢°ìÊý¤ÇÃùÃß¤äNISA¤Ê¤ÉÅê»ñ¤Ø¤Î»Ö¸þ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¤è¤êÃùÃß¡¦Åê»ñ¤òÁª¤ÖÆüËÜ¤ËÌ¤Íè¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¤Ç¤ß¤ë¡ÛÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¡¦ÃùÃß¡¦Åê»ñÆ°¸þ¤ò³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸«¤ëµ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§-2024Ç¯10-12·î´ü¤ÎGDP¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ï¼å¤¤- ¶¦Æ¯¤­À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤ä¾­ÍèÉÔ°Â¤«¤é¡¢ÃùÃß¡¦Åê»ñ»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë- NISA¤Ê¤É¤ÎÅê