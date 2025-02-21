気象庁は、石川県に顕著な大雪に関する情報を発表しました。石川県では大規模な交通障害が発生する恐れが高まっています。気象庁によると、石川県宝達志水町の子浦では午前8時までの6時間に、28センチの顕著な降雪を観測しました。この強い雪は、昼過ぎにかけて続く見込みです。重大な災害の発生する可能性が高まり、一層の警戒が必要となるような短時間の大雪となることが見込まれます。石川県能登南部の平地では、道路の除雪が追