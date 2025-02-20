登録者数１０・３万人という、青山学院大に通う現役女子大生インフルエンサーのきょうかが１９日、自身のチャンネルで謝罪動画を配信した。黒のスーツで画面に登場すると「『妹が指定校推薦で青山学院大学に合格しました』といった内容の動画を一般の受験生の方々が頑張っているこの期間にＹｏｕＴｕｂｅに投稿してしまったこと、誠に申し訳ございませんでした」と切り出した。きょうかは昨年１２月に動画で、妹の青学合格を