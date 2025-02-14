外国人旅行者にも人気で、今や百花繚乱の感があるカプセルトイの世界に目を疑う物騒なアイテムが登場し、SNSなどで話題になっています。その名も「指名手配ガチャ」。“重要指名手配風”と銘打たれた、眼光鋭くただならぬオーラを放つ男女12人分の顔写真をラインナップ。それぞれ強盗致傷や特殊詐欺、銃刀法違反などの容疑で指名手配されているという設定ですが、それらはあくまで「設定」であり、本当は皆さん穏やかに社会生活を