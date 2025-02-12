１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」に出場した経験がある森が１２日、自身のＸを更新。点滴を受けている様子を投稿した。森は５日に「１０日過ぎてたけど賞味期限じゃなくて消費期限だったからセーフしょっ」とつづり、消費期限が１月２４日と書かれていた加熱調理用の牡蠣を生で食べたことを示唆する投稿をしており、批判や心配の声が殺到していた。その後、ほぼ毎日してい