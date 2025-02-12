株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部は、Angelbird TechnologiesのCFexpress 4.0対応メモリーカード「AV PRO SE CFexpress B v4」および携帯型カードリーダー「Card Reader PKT」シリーズを2月20日（木）に発売する。 AV PRO SE CFexpress B v4 従来の「CFexpress 2.0」と比較して2倍の転送速度を実現する規格「CFexpress 4.0」を採用したCFexpress Type Bカード。既存のスタ