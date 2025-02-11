株式会社HARIASは、看板商品「HARIAS薬用クッションファンデーション」のパッケージのリニューアルに伴い、「最高のキミに、会いたい。- HARIAS ×IMP. Special POP UP-」を、2025年2月7日（金）〜2月9日（日）の期間に渋谷ヒカリエホールホールB（東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ9F）で開催する。開催に先立ち、プレス内覧会を2月7日（金）に実施した。本POP UPは、IMP.メンバーの等身大パネルと一緒に写真撮影を楽しめるフ