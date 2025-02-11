Image: reddit まだ本体すら発表されてないのに...。今週中の発表が予想されている新型iPhone SEですが、Apple (アップル)からの正式発表を前に某スマホアクセサリメーカーから本体ケースの販売ページ画像が流失した模様です。ノッチあり、シングルカメラ搭載、ホームボタンは廃止で確定？ Image: reddit redd