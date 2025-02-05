日本海側を中心とした大雪の影響などで、全日空は５日午後２時現在、羽田―鳥取や伊丹―新潟、新千歳―秋田など計５５便を欠航とすると発表した。また、日本航空も同日午後３時時点で、出雲―隠岐や鹿児島―喜界島、奥尻―函館など計３１便を欠航すると発表した。