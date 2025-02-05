現状を是とするのは“金満球団”のみ1年前にポスティング制度を使い日本ハムから渡米した上沢直之投手（30）がソフトバンクに入団した。【写真をみる】“脱法FA”の先駆者といえば…？「FAは選手の権利ですが、ポスティングは球団の温情あっての制度。上沢はその恩をあだで返したわけです」と、全国紙デスクは憤る。「上沢がメジャーのオファーを蹴ってマイナー契約を交わしたため、日ハムへの譲渡金は100万円にも満たなかった