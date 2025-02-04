トヨタ自動車の公式YouTubeチャンネル「トヨタイムズ」にて、コボリンが開発する姿勢変換機能つきロボット電動車いす「Hineru」(ハイネル)が紹介された。ハイネルの名前の由来は身体を“ひねる”という特徴から。一般的に普及している電動ティルト・電動リクライニングに加え、側屈（傾ける）回旋（ひねる）上下（伸ばす/縮める）という独自の機能を搭載している。同社は「体をひねって、伸ばして、気持ちよくなって「はい！寝る」